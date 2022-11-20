В Москве высота снежного покрова выросла до 12 см - «Фобос»

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота снежного покрова в Москве после ночных снегопадов выросла до 12 см, а в Подмосковье достигла 14 см, что соответствует концу второй декады декабря в столице. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«В результате ночных снегопадов в Центральной России заметно подрос снежный покров. Так, все столичные метеостанции ВДНХ, Тушино и Балчуг с редким единообразием на 09.00 мск зафиксировали 12 см снега — рост за последние сутки составил 2 см», — написал Тишковец.



