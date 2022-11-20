Перемещенное с польской стороны тело беженца обнаружили белорусские пограничники
13:10 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возле польского заграждения обнаружен труп беженца. Вчера, 19 ноября, на белорусско-польской границе пограничным нарядом обнаружено тело мужчины неславянской внешности без теплой верхней одежды. Труп находился недалеко от калитки в польском заграждении», — говорится в сообщении.
В погранкомитете отметили, что «характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь». У погибшего обнаружены документы гражданина Ирака.
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