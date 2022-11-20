Пожар на цветочном складе в центре Москвы тушат три вертолета и пожарный поезд - МЧС
17:10 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория», — сказали в пресс-службе.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, «для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино».
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