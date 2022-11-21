NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных

09:00 Источник: РБК

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.

«Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — добавил Хаар.