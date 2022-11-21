NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных
09:00 21.11.2022 Источник: РБК
Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.
«Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье.
Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — добавил Хаар.Речь идет о видеозаписи, которая стала распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР. РБК
НОВОСТИ
- 09:05 21.11.2022
- Токаев побеждает на выборах главы Казахстана с 81,31% голосов — предварительные данные ЦИК
- 17:30 20.11.2022
- Трамп заявил, что не собирается возвращаться в «Твиттере»
- 17:10 20.11.2022
- Пожар на цветочном складе в центре Москвы тушат три вертолета и пожарный поезд - МЧС
- 15:20 20.11.2022
- ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ
- 15:10 20.11.2022
- В Чечне сформировано новое спецподразделение ОМОН Росгвардии «Ахмат-1»
- 13:20 20.11.2022
- От давления Запада на Приштину зависит мир в Косово - Вучич
- 13:10 20.11.2022
- Перемещенное с польской стороны тело беженца обнаружили белорусские пограничники
- 12:40 20.11.2022
- Сегодня в транспортной отрасли необходимо ставить масштабные задачи - Путин
- 11:40 20.11.2022
- В Москве высота снежного покрова выросла до 12 см - «Фобос»
- 10:30 20.11.2022
- За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать