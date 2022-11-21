0
0
39
НОВОСТИ

NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных

09:00 21.11.2022 Источник: РБК

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания.

«Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье. 

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — добавил Хаар.

Речь идет о видеозаписи, которая стала распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР.   РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 21.11.2022
Токаев побеждает на выборах главы Казахстана с 81,31% голосов — предварительные данные ЦИК
0
31
17:30 20.11.2022
Трамп заявил, что не собирается возвращаться в «Твиттере»
0
697
17:10 20.11.2022
Пожар на цветочном складе в центре Москвы тушат три вертолета и пожарный поезд - МЧС
0
725
15:20 20.11.2022
ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ
0
807
15:10 20.11.2022
В Чечне сформировано новое спецподразделение ОМОН Росгвардии «Ахмат-1»
0
799
13:20 20.11.2022
От давления Запада на Приштину зависит мир в Косово - Вучич
0
814
13:10 20.11.2022
Перемещенное с польской стороны тело беженца обнаружили белорусские пограничники
0
923
12:40 20.11.2022
Сегодня в транспортной отрасли необходимо ставить масштабные задачи - Путин
0
886
11:40 20.11.2022
В Москве высота снежного покрова выросла до 12 см - «Фобос»
0
845
10:30 20.11.2022
За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК
0
908

Возврат к списку