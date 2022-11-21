Количество погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10
10:32 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине выросло до 10 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.
«В результате взрыва погибли десять человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.
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