Количество погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине выросло до 10 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва погибли десять человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.