США предоставили Киеву военной помощи более чем на $20 млрд — Пентагон

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 млрд долларов, и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии.

«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи. Вы слышали, что мы заявляем: „Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, — отметил глава Пентагона.