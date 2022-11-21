США предоставили Киеву военной помощи более чем на $20 млрд — Пентагон
11:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 млрд долларов, и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии.
«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более 20 млрд долларов помощи. Вы слышали, что мы заявляем: „Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, — отметил глава Пентагона.
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