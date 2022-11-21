0
0
0
НОВОСТИ

Нынешнее и будущие поколения должны понимать последствия попустительства нацизму — Путин

12:05 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешним и будущим поколениям необходимо понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и организаторам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика», приуроченного к очередной годовщине Нюрнбергского процесса.

«Ваши встречи, проходящие в рамках масштабного проекта „Без срока давности“, служат актуальной, исключительно важной цели — изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Этим жестоким преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. И мы, и будущие поколения должны понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, хранить историческую правду, противодействовать всем попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 21.11.2022
В России выявили 4 662 случая заражения ковидом за сутки
0
41
11:32 21.11.2022
В Британии наблюдается серьезный спад производства - The Times
0
102
11:20 21.11.2022
Россия распространяет дезинформацию в Африке - Макрон
0
124
11:05 21.11.2022
Польша выступает за максимальную изоляцию РФ, в том числе на площадке ОБСЕ — МИД
0
136
11:00 21.11.2022
США предоставили Киеву военной помощи более чем на $20 млрд — Пентагон
0
138
10:32 21.11.2022
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10
0
180
10:20 21.11.2022
Количество запрещенных книг в американских школах выросло в два раза за год — FT
0
218
10:05 21.11.2022
Состязание США одновременно с РФ и Китаем приведет к провалу - СМИ
0
227
10:00 21.11.2022
Глава МАГАТЭ заявил об прекрасной осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС
0
200
09:32 21.11.2022
Япония выделила помощь 19 странам, не поддержавшим резолюцию ООН с осуждением РФ — ТВ
0
277

Возврат к списку