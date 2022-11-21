Нынешнее и будущие поколения должны понимать последствия попустительства нацизму — Путин
12:05 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешним и будущим поколениям необходимо понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и организаторам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика», приуроченного к очередной годовщине Нюрнбергского процесса.
«Ваши встречи, проходящие в рамках масштабного проекта „Без срока давности“, служат актуальной, исключительно важной цели — изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Этим жестоким преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. И мы, и будущие поколения должны понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, хранить историческую правду, противодействовать всем попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.
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