В Москве выявили 697 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 697 против 808 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 247 332 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 866. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 533, до 3 055 952.
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