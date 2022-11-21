В Москве выявили 697 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 697 против 808 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 247 332 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 866. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 533, до 3 055 952.