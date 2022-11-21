0
0
134
НОВОСТИ

В Москве выявили 697 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 697 против 808 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 247 332 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 866. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 533, до 3 055 952.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 21.11.2022
Группа евродепутатов хочет включить спутниковое вещание в санкции против РФ — Politico
0
48
13:20 21.11.2022
РФ сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных — Песков
0
76
13:05 21.11.2022
Около 20 человек погибли, 300 пострадали при землетрясении в Индонезии — AФП
0
91
13:00 21.11.2022
Смена власти в Киеве не является целью спецоперации — Песков
0
99
12:32 21.11.2022
Польша намерена разместить предложенные ФРГ Patriot на границе с Украиной
0
157
12:05 21.11.2022
Нынешнее и будущие поколения должны понимать последствия попустительства нацизму — Путин
0
211
12:00 21.11.2022
В России выявили 4 662 случая заражения ковидом за сутки
0
180
11:32 21.11.2022
В Британии наблюдается серьезный спад производства - The Times
0
225
11:20 21.11.2022
Россия распространяет дезинформацию в Африке - Макрон
0
250
11:05 21.11.2022
Польша выступает за максимальную изоляцию РФ, в том числе на площадке ОБСЕ — МИД
0
227

Возврат к списку