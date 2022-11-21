Польская прокуратура не согласится на участие Украины в расследовании падения ракеты — СМИ
14:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Польши не согласится на участие украинской стороны в расследовании инцидента с падением ракеты на востоке республики. Об этом сообщает в понедельник газета «Речь Посполита».
«Нет такой юридической возможности. Это противоречило бы процедурам, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются все возможные версии, включая то, что упасть могла ракета ПВО Украины», — цитирует издание слова своего источника.
Как указала газета, польские политики при этом ведут себя «странно», заявляя, что в расследовании принимает участие американская сторона, а украинская может получить такую возможность в рамках так называемого запроса о правовой помощи. Издание подчеркивает, что участие США основано исключительно на предоставлении засекреченных данных разведывательной системы AWACS («Авакс»).
15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепе заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши.
По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.
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