Инцидент с упавшей в Польше ракетой был создан для провокации Минска и Москвы — Лукашенко
14:12 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что инцидент с ракетой, пущенной украинскими военными и упавшей в Польше, был создан для провокации Минска и Москвы.
«Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, нужна эскалация», — сказал Лукашенко в понедельник на встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, сообщает агентство БелТА.
По его словам, что касается инцидента в Польше с упавшей ракетой, то никто не задается элементарным вопросом: " Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными, а стреляли на восток — сбивали российские ракеты в направлении востока, так развернулась и пошла в обратную сторону?». По его словам, «похоже на такой договорняк, что дальше некуда».
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