NASA построит базу на поверхности Луны к 2030 году — The Times
15:12 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА, NASA) планирует построить к 2030 году лунную базу, где смогут жить и работать ученые, в соответствии с лунной программой Artemis («Артемида»). Об этом сообщила в понедельник газета «Таймс».
«Там можно будет не только жить, но и полноценно заниматься наукой», — заявил руководитель первого этапа программы с запуском корабля Orion («Орион») Говард Ху. «Уже в этом десятилетии мы сможем отправлять людей на Луну, где они смогут проживать в течение длительного времени», — добавил он.
Лунная база будет состоять из основного места проживания на поверхности, пригодной для жизни передвижной платформы и лунохода. Объект будет финансироваться как из правительственных источников, так и через коммерческие программы. Предполагаемым местом постройки станет кратер Шеклтон. На базе будут отрабатываться технологии, которые в дальнейшем будут использоваться в освоении Марса.
«Мы работаем над стабильной программой возвращения на Луну», — отметил Ху. «Следующая цель — двухлетнее путешествие на Марс, поэтому необходимо еще тщательнее изучать то, что находится за пределами земной орбиты», — заключил эксперт.
Стоимость программы Artemis на сегодняшний день оценивается в 37 млрд долларов, а в 2025 году она составит 90 млрд долларов, уточняет издание.
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