Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован.

Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти РФ и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.