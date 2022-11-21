Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев
16:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован.
Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти РФ и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.
Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.
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