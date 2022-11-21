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ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке переправиться на левый берег Днепра

17:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ в Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр. Кроме того, в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», — сказал он.

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