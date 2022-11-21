0
0
51
НОВОСТИ

НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО — Столтенберг

16:12 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО России, но должна была это сделать еще раньше и в гораздо большем объеме. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

«Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше, еще до вторжения», — сказал Столтенберг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 21.11.2022
Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос
0
50
16:20 21.11.2022
Сбербанк провел первую собственную конференцию партнеров по цифровой трансформации
0
70
16:00 21.11.2022
Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев
0
96
15:32 21.11.2022
НАТО намерена нарастить военные поставки ради «приемлемого мирного соглашения для Украины»
0
170
15:12 21.11.2022
NASA построит базу на поверхности Луны к 2030 году — The Times
0
174
15:00 21.11.2022
В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации — Песков
0
192
14:32 21.11.2022
Эрдоган объяснил новую военную операцию Турции невыполнением Россией соглашений по Сирии
0
296
14:12 21.11.2022
Инцидент с упавшей в Польше ракетой был создан для провокации Минска и Москвы — Лукашенко
0
251
14:00 21.11.2022
Польская прокуратура не согласится на участие Украины в расследовании падения ракеты — СМИ
0
250
13:32 21.11.2022
Группа евродепутатов хочет включить спутниковое вещание в санкции против РФ — Politico
0
320

Возврат к списку