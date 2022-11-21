НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО — Столтенберг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО России, но должна была это сделать еще раньше и в гораздо большем объеме. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

«Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше, еще до вторжения», — сказал Столтенберг.