НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО — Столтенберг
16:12 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО России, но должна была это сделать еще раньше и в гораздо большем объеме. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.
«Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше. Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше, еще до вторжения», — сказал Столтенберг.
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