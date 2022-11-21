РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
17:32 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным судам, которые занимаются рыболовством с нарушением правил, заходить в российские морские порты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон принят во исполнение ратифицированного Россией в 2020 году соглашения о мерах по борьбе с незаконным промыслом. Данное соглашение было принято Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в ноябре 2009 года и предусматривает минимальный набор стандартных мер, которые государство должно принимать при заходе или стоянке в его порту иностранных судов.
Закон дополняет ст. 79 Кодекса торгового мореплавания РФ нормой, согласно которой капитан морского порта запрещает заход иностранного судна в случае, если то включено в список судов, осуществляющих рыболовство с нарушением установленных правил и требований. Исключением станет случай, если судно терпит бедствие или на его борту чрезвычайная ситуация. Проверку иностранных судов будет проводить Росрыболовство.
Закон также запрещает оказывать в портах РФ услуги юридическим лицам и предпринимателям, чьи суда ведут рыболовство с нарушением правил и находятся в соответствующем списке.
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