Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании
18:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военнослужащие начнут в конце ноября подготовку в испанской Пехотной академии в городе Толедо. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.
По его словам, «около 400 украинских военных будут обучаться в центре в Толедо в течение двух месяцев, всего предполагается обучить около 2,4 тыс. солдат». Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что королевство «ожидает с распростертыми объятиями» этих украинских солдат, которые будут находиться «в нашей стране столько, сколько потребуется».
Санчес также заявил, что его страна «активно помогает Украине, в том числе, выделила почти 270 млн евро для финансирования закупки оружия». «Испания также временно приняла более 135 тыс. украинских беженцев», — добавил он.
НОВОСТИ
- 17:32 21.11.2022
- РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
- 17:12 21.11.2022
- РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол
- 17:00 21.11.2022
- ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке переправиться на левый берег Днепра
- 16:32 21.11.2022
- Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос
- 16:20 21.11.2022
- Сбербанк провел первую собственную конференцию партнеров по цифровой трансформации
- 16:12 21.11.2022
- НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО — Столтенберг
- 16:00 21.11.2022
- Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев
- 15:32 21.11.2022
- НАТО намерена нарастить военные поставки ради «приемлемого мирного соглашения для Украины»
- 15:12 21.11.2022
- NASA построит базу на поверхности Луны к 2030 году — The Times
- 15:00 21.11.2022
- В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать