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Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании

18:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие начнут в конце ноября подготовку в испанской Пехотной академии в городе Толедо. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес, выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

По его словам, «около 400 украинских военных будут обучаться в центре в Толедо в течение двух месяцев, всего предполагается обучить около 2,4 тыс. солдат». Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что королевство «ожидает с распростертыми объятиями» этих украинских солдат, которые будут находиться «в нашей стране столько, сколько потребуется».

Санчес также заявил, что его страна «активно помогает Украине, в том числе, выделила почти 270 млн евро для финансирования закупки оружия». «Испания также временно приняла более 135 тыс. украинских беженцев», — добавил он.

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