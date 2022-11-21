Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

«Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство в ЕС и альянс», — сказал Зеленский в понедельник, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

Зеленский призвал страны Запада делать для этого «все от них зависящее», в том числе ввести новые санкции против РФ и начать реализацию его «формулы мира». Украинский президент еще 15 ноября на саммите Группы двадцати предложил «план достижения мира», состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. «Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство», — сказал он.

Зеленский также вновь попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.

Ранее Зеленский заявлял о необходимости признать тот факт, что Украине не стать членом НАТО. Однако в конце сентября он подписал заявку на вступление в военно-политический блок в ускоренном порядке. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть такую заявку. 6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории.