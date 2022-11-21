0
0
82
НОВОСТИ

Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников

18:55 21.11.2022

будущее.jpg
Фото пресс-службы "Роснефти"
В Сочи на базе «Президентского лицея «Сириус» стартовал основной этап V корпоративной образовательной программы для талантливой молодежи «Будущее «Роснефти». Это партнерский проект компании «Роснефть» и фонда «Талант и успех», в котором участвуют более ста учеников «Роснефть-классов» из 19 регионов страны. Всего же в нынешнем году в программе приняли участие почти 1500 российских школьников.

Образовательная программа, выполняемая с 2018 года, призвана сформировать у школьников проектно-ориентированное системное мышление и направлена на углубленное изучение программирования, а также основ инжиниринга. Под руководством экспертов «Роснефти» и педагогов «Сириуса» участники проекта будут объединены в команды и займутся разработкой собственных решений актуальных для нефтегазовой отрасли задач. В своей работе они смогут использовать VR- и АR-технологии.

Потом команды предложат свои проекты по 10 направлениям деятельности «Роснефти». Проекты в области геологии, инженерных изысканий, проектирования и строительства нефтегазовых объектов, обустройства месторождений, нефтепереработки, судостроения, топливного обеспечения, лабораторных исследований, экомониторинга, а также пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды участникам программы предстоит защитить перед специальной экспертной комиссией. Школьники также будут участвовать в тематических мастер-классах, тренингах по развитию soft-skills и развивающих проектах.

Напомним, «Роснефть-классы», в которых учатся около 2,5 тыс. школьников, действуют в 58 школах в 21 регионах России. Они помогают сформировать компании кадровый резерв и обеспечить постоянный приток молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 21.11.2022
РФ в этом году уже добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% — Путин
0
86
18:40 21.11.2022
Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО
0
162
18:00 21.11.2022
Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании
0
186
17:32 21.11.2022
РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
0
207
17:12 21.11.2022
РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол
0
241
17:00 21.11.2022
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке переправиться на левый берег Днепра
0
236
16:32 21.11.2022
Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос
0
271
16:20 21.11.2022
Сбербанк провел первую собственную конференцию партнеров по цифровой трансформации
0
250
16:12 21.11.2022
НАТО предоставила значительную военную помощь Украине до начала СВО — Столтенберг
0
310
16:00 21.11.2022
Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев
0
262

Возврат к списку