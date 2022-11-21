Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников
18:55 21.11.2022
|Фото пресс-службы "Роснефти"
Образовательная программа, выполняемая с 2018 года, призвана сформировать у школьников проектно-ориентированное системное мышление и направлена на углубленное изучение программирования, а также основ инжиниринга. Под руководством экспертов «Роснефти» и педагогов «Сириуса» участники проекта будут объединены в команды и займутся разработкой собственных решений актуальных для нефтегазовой отрасли задач. В своей работе они смогут использовать VR- и АR-технологии.
Потом команды предложат свои проекты по 10 направлениям деятельности «Роснефти». Проекты в области геологии, инженерных изысканий, проектирования и строительства нефтегазовых объектов, обустройства месторождений, нефтепереработки, судостроения, топливного обеспечения, лабораторных исследований, экомониторинга, а также пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды участникам программы предстоит защитить перед специальной экспертной комиссией. Школьники также будут участвовать в тематических мастер-классах, тренингах по развитию soft-skills и развивающих проектах.
Напомним, «Роснефть-классы», в которых учатся около 2,5 тыс. школьников, действуют в 58 школах в 21 регионах России. Они помогают сформировать компании кадровый резерв и обеспечить постоянный приток молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой.
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