Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников

18:55

Фото пресс-службы "Роснефти"

В Сочи на базе «Президентского лицея «Сириус» стартовал основной этап V корпоративной образовательной программы для талантливой молодежи «Будущее «Роснефти». Это партнерский проект компании «Роснефть» и фонда «Талант и успех», в котором участвуют более ста учеников «Роснефть-классов» из 19 регионов страны. Всего же в нынешнем году в программе приняли участие почти 1500 российских школьников.

Образовательная программа, выполняемая с 2018 года, призвана сформировать у школьников проектно-ориентированное системное мышление и направлена на углубленное изучение программирования, а также основ инжиниринга. Под руководством экспертов «Роснефти» и педагогов «Сириуса» участники проекта будут объединены в команды и займутся разработкой собственных решений актуальных для нефтегазовой отрасли задач. В своей работе они смогут использовать VR- и АR-технологии.

Потом команды предложат свои проекты по 10 направлениям деятельности «Роснефти». Проекты в области геологии, инженерных изысканий, проектирования и строительства нефтегазовых объектов, обустройства месторождений, нефтепереработки, судостроения, топливного обеспечения, лабораторных исследований, экомониторинга, а также пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды участникам программы предстоит защитить перед специальной экспертной комиссией. Школьники также будут участвовать в тематических мастер-классах, тренингах по развитию soft-skills и развивающих проектах.

Напомним, «Роснефть-классы», в которых учатся около 2,5 тыс. школьников, действуют в 58 школах в 21 регионах России. Они помогают сформировать компании кадровый резерв и обеспечить постоянный приток молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой.