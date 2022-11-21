ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину — премьер Португалии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не имеет возможности оправдать ожидания по включению в свой состав новых стран, включая Украину. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом «Си-эн-эн португал».

«Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения [ЕС], и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду особенно в странах Западных Балкан. Так вот, у ЕС есть очень четкие критерии для приема новых стран — членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав, — приводит слова Кошты телеканал. — Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает».