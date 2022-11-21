0
0
156
НОВОСТИ

ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину — премьер Португалии

20:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не имеет возможности оправдать ожидания по включению в свой состав новых стран, включая Украину. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр Португалии Антониу Кошта на конференции, организованной телеканалом «Си-эн-эн португал».

«Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения [ЕС], и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду особенно в странах Западных Балкан. Так вот, у ЕС есть очень четкие критерии для приема новых стран — членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав, — приводит слова Кошты телеканал. — Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 21.11.2022
Контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск
0
16
20:40 21.11.2022
Киевские школьники будут учиться в светлое время суток из-за отключений света — власти
0
98
19:20 21.11.2022
РФ в этом году уже добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% — Путин
0
197
18:55 21.11.2022
Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников
0
217
18:40 21.11.2022
Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО
0
264
18:00 21.11.2022
Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании
0
270
17:32 21.11.2022
РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
0
276
17:12 21.11.2022
РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол
0
298
17:00 21.11.2022
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке переправиться на левый берег Днепра
0
298
16:32 21.11.2022
Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос
0
336

Возврат к списку