Контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск
21:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добровольцам не предусмотрен отпуск в рамках контракта, заключаемого минимум на три месяца, сообщается на портале «Объясняем.рф» в понедельник.
«Минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет три месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска», — поясняется на портале в ответ на соответствующий запрос.
Там также подчеркивается, что участники добровольческих формирований не являются военнослужащими. «Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции», — говорится на портале.
При этом денежное довольствие добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, имеет одинаковый уровень.
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