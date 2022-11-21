Контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольцам не предусмотрен отпуск в рамках контракта, заключаемого минимум на три месяца, сообщается на портале «Объясняем.рф» в понедельник.

«Минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет три месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска», — поясняется на портале в ответ на соответствующий запрос.

Там также подчеркивается, что участники добровольческих формирований не являются военнослужащими. «Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции», — говорится на портале.

При этом денежное довольствие добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, имеет одинаковый уровень.