0
0
0
НОВОСТИ

Контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск

21:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольцам не предусмотрен отпуск в рамках контракта, заключаемого минимум на три месяца, сообщается на портале «Объясняем.рф» в понедельник.

«Минимальный срок, на который заключают контракт добровольцы, составляет три месяца. Контракты с добровольцами не предполагают отпуска», — поясняется на портале в ответ на соответствующий запрос.

Там также подчеркивается, что участники добровольческих формирований не являются военнослужащими. «Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции», — говорится на портале.

При этом денежное довольствие добровольцев, мобилизованных и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, имеет одинаковый уровень.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 21.11.2022
Киевские школьники будут учиться в светлое время суток из-за отключений света — власти
0
104
20:00 21.11.2022
ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину — премьер Португалии
0
169
19:20 21.11.2022
РФ в этом году уже добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% — Путин
0
204
18:55 21.11.2022
Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников
0
222
18:40 21.11.2022
Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО
0
269
18:00 21.11.2022
Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании
0
273
17:32 21.11.2022
РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
0
280
17:12 21.11.2022
РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол
0
304
17:00 21.11.2022
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке переправиться на левый берег Днепра
0
303
16:32 21.11.2022
Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос
0
339

Возврат к списку