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Турецкие ВВС атаковали американский центр по подготовке курдских бойцов в Сирии — ТВ

22:40 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты турецких ВВС нанесли в понедельник удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в северо-восточной провинции Хасеке (Сирия). Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал «Аль-Маядин», который утверждает, что в этом центре работают военные инструкторы из США.

Данных о потерях в рядах курдских бойцов и американских специалистов не приводится.

США с 2015 года оказывают помощь СДС в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Курды, контролирующие 27% территории Сирии, позволили американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке страны. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять — в провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

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