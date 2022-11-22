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Посольство РФ раскритиковало реакцию США на расстрел российских военнопленных

09:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии российского посольства в США.

Дипломаты подчеркнули, что расстрел ВСУ российских военнопленных "является грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года". "Вновь подчеркиваем: украинские пленные содержатся в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права. Киевский режим до сих пор не понес наказание за свои преступления. США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти", - отмечается в комментарии.

"Неужели непонятно, что США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине", - отметили в российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что обратили внимание на высказывания американского посла по особым поручениям Беты Ван Шак о расстреле ВСУ российских военнопленных. "Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию. В циничном тоне дипломат сослалась на то, что "военных преступлений" ВС РФ фиксируется "многократно больше", чем со стороны ВСУ. При этом, как и прежде, в Госдепе не привели никаких доказательств актов насилия, якобы совершенных нашими военнослужащими", - отмечается в комментарии.

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