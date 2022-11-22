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НОВОСТИ

Падение ВВП России в 2022 году может составить 3,1% — Клепач

09:20 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2022 года может составить 3,1%. Такой прогноз озвучил ТАСС в ходе рабочей поездки в Екатеринбург главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«[Наш прогноз] на падение ВВП на 3,1%, у Минэка [прогноз] — 2,9%. Если говорить о драйверах [ВВП] — это село, стройка. Этот год лучше, чем все ожидали», — сказал он.

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