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НОВОСТИ

Власти Мали запретили деятельность финансируемых Францией НПО

10:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мали решили запретить деятельность неправительственных организаций (НПО), финансируемых и поддерживаемых Францией. Соответствующее заявление, как сообщило в понедельник вечером агентство Франс Пресс, сделал исполняющий обязанности премьер-министра Мали Абдулайе Маига.

«Переходное правительство принимает решение немедленно запретить любую деятельность, осуществляемую НПО в Мали при финансовой, материальной или технической поддержке Франции, в том числе в гуманитарной сфере», — приводит агентство фрагмент заявления Маиги. Он пояснил, что власти пошли на данный шаг после решения Парижа приостановить этому государству оказание помощи в целях развития.

Отношения между Мали и Францией существенно ухудшились с конца 2021 года из-за жесткой критики Парижа военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в феврале 2022 года, отмечала газета «Журналь дю Мали». В январе 2022 года переходное правительство Мали выслало посла Франции и потребовало немедленного вывода всех французских войск с национальной территории.

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