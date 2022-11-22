Власти Мали запретили деятельность финансируемых Францией НПО
10:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Мали решили запретить деятельность неправительственных организаций (НПО), финансируемых и поддерживаемых Францией. Соответствующее заявление, как сообщило в понедельник вечером агентство Франс Пресс, сделал исполняющий обязанности премьер-министра Мали Абдулайе Маига.
«Переходное правительство принимает решение немедленно запретить любую деятельность, осуществляемую НПО в Мали при финансовой, материальной или технической поддержке Франции, в том числе в гуманитарной сфере», — приводит агентство фрагмент заявления Маиги. Он пояснил, что власти пошли на данный шаг после решения Парижа приостановить этому государству оказание помощи в целях развития.
Отношения между Мали и Францией существенно ухудшились с конца 2021 года из-за жесткой критики Парижа военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в феврале 2022 года, отмечала газета «Журналь дю Мали». В январе 2022 года переходное правительство Мали выслало посла Франции и потребовало немедленного вывода всех французских войск с национальной территории.
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