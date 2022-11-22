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Вывод военных США из Сирии поспособствовал бы стабилизации ситуации в стране — Лаврентьев

10:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывод американского военного контингента с северо-востока Сирии поспособствовал бы стабилизации ситуации в республике. Об этом заявил журналистам во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы считаем, что незаконное присутствие американских военных на территории Сирии является как раз одним из главных факторов того, что ситуация нестабильна. Мы считаем, что вывод американского военного контингента не только с северо-востока, но и из так называемой 55-километровой зоны в Эт-Танфе поспособствовал, конечно, нормализации и стабилизации ситуации», — сказал он перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

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