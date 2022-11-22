Россияне в 2022 году получили почти втрое больше виз в Испанию, чем годом ранее — Bloomberg
10:20 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испания выдала гражданам РФ с начала 2022 года примерно в три раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на данные испанского МИД.
По информации агентства, число краткосрочных шенгенских виз, выданных россиянам с начала текущего года для въезда в Испанию, увеличилось почти втрое, до 108 862. Однако это число ниже, чем до пандемии коронавируса. Представитель внешнеполитического ведомства Испании отказался комментировать агентству эту информацию.
Как пишет Блумберг, рост числа выданных виз свидетельствует об увеличении интенсивности поездок россиян в Западную Европу, несмотря на закрытие неба Евросоюза для российских самолетов. По словам одного из европейских дипломатов, запрет на въезд для граждан РФ, введенный рядом стран Восточной Европы, включая Польшу и Чехию, может побудить некоторых россиян направиться в страны Западной Европы.
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