Почти 40% работодателей готовы увеличить количество сотрудников в 2023 году — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 40% работодателей готовы увеличить количество сотрудников в своей организации в 2023 году, 11% опрошенных компаний планируют сократить штат. При этом 28% организаций планируют провести индексацию заработной платы, а 4% компаний столкнулись с необходимостью сократить доходы работников, свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «Сберподбор», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 1 000 представителей российских компаний из всех регионов страны.

«46% опрошенных работодателей в 2023 году планируют только замену сотрудников по необходимости. 38% готовы увеличить штат, а вот сократить количество работников планируют 11% опрошенных компаний. 5% представителей бизнеса рассказали об активном изменении текущих команд в компании», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что из тех компаний, которые планируют увеличить число сотрудников, 45% опрошенных хотели бы расширить штат на 10-20%. Каждый пятый работодатель (23%) планирует увеличить количество работников на 20-30%, а 17% компаний — до 10% от текущего размера штата организации. Чаще всего о наборе новых специалистов сообщали представители агропромышленного и производственного секторов, а также рекрутеры IT-компаний и телекома. О сокращении штата в первую очередь говорили компании из строительной отрасли.

Также аналитики выяснили, планируют ли компании менять зарплату сотрудников в 2023 году. Так, почти половина опрошенных работодателей (43%) не собираются менять зарплаты. Индексацию заработной платы планируют провести 28% организаций, зарплату всем сотрудникам готовы повысить 9%, части сотрудникам — 16%. При этом 4% работодателей столкнулись с необходимостью сократить доходы работников: 3% сократят зарплату всему штату, а 1% только некоторым сотрудникам.