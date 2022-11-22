В Японии новые банкноты впервые в мире изготовят с использованием трехмерных голограмм
11:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новейшие технологии трехмерных голограмм впервые в мире применены при изготовлении новых японских банкнот достоинством в 1, 5 и 10 тыс. иен (более 7, 35 и 70 долларов по текущему курсу). Они дают возможность украсить бумажные деньги объемными портретами деятелей недавней истории, сообщил во вторник телеканал Эн-эйч-кей.
Передовые технологии применены для того, чтобы затруднить подделку новых банкнот. В понедельник, в частности, были проведены проверки, призванные подтвердить, что их нормально принимают и разменивают банкоматы и торговые автоматы. Новые банкноты предполагается вводить в оборот с апреля 2024 года.
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