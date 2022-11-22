В России выявили 4 460 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 460, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 662 случая заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии — 21 545 351 и 391 568 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 444 против 4 164 днем ранее, до 20 954 532.