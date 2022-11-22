Президент Кубы в Москве признался в любви к России
13:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кубинский народ любит Россию, Москва всегда может полагаться на Гавану. Об этом заявил во вторник в Совете Федерации президент Кубы Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки «О, Гавана! Транзит…», посвященной 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений.
«Российский народ, представители власти, культуры — вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване, так же как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует в России, — сказал он. — Хочу подтвердить еще раз ту большую любовь, которую испытывает Куба к России».
По его словам, о взаимной любви и дружбе народов двух стран свидетельствует и открываемая выставка.
Диас-Канель отметил, что и Москва, и Гавана противостоят натиску санкций.
«Мы тоже осуждаем все эти санкции и действия, которые предпринимают против нас наши недоброжелатели. Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу», — заявил он.
«И это взаимно», — заметила в ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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