Президент Кубы в Москве признался в любви к России

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кубинский народ любит Россию, Москва всегда может полагаться на Гавану. Об этом заявил во вторник в Совете Федерации президент Кубы Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки «О, Гавана! Транзит…», посвященной 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений.

«Российский народ, представители власти, культуры — вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване, так же как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует в России, — сказал он. — Хочу подтвердить еще раз ту большую любовь, которую испытывает Куба к России».

По его словам, о взаимной любви и дружбе народов двух стран свидетельствует и открываемая выставка.

Диас-Канель отметил, что и Москва, и Гавана противостоят натиску санкций.

«Мы тоже осуждаем все эти санкции и действия, которые предпринимают против нас наши недоброжелатели. Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу», — заявил он.

«И это взаимно», — заметила в ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.