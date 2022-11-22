0
0
140
НОВОСТИ

Президент Кубы в Москве признался в любви к России

13:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кубинский народ любит Россию, Москва всегда может полагаться на Гавану. Об этом заявил во вторник в Совете Федерации президент Кубы Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки «О, Гавана! Транзит…», посвященной 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений.

«Российский народ, представители власти, культуры — вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване, так же как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует в России, — сказал он. — Хочу подтвердить еще раз ту большую любовь, которую испытывает Куба к России».

По его словам, о взаимной любви и дружбе народов двух стран свидетельствует и открываемая выставка.

Диас-Канель отметил, что и Москва, и Гавана противостоят натиску санкций.

«Мы тоже осуждаем все эти санкции и действия, которые предпринимают против нас наши недоброжелатели. Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу», — заявил он.

«И это взаимно», — заметила в ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.11.2022
Песков указал на различия Карибского кризиса и нынешней ситуации
0
8
14:00 22.11.2022
В РФ предлагают упростить порядок приема в вузы
0
42
13:58 22.11.2022
«Школа 21» от Сбера представила собственную цифровую образовательную платформу
0
36
13:32 22.11.2022
Иран начал обогащение урана до 60% - СМИ
0
94
13:20 22.11.2022
Россия значительно увеличила поставки золота в Китай - СМИ
0
120
13:18 22.11.2022
Росатом ждет в начале 2023 года лицензию на размещение первой малой наземной АЭС в России
0
122
13:02 22.11.2022
На конференции Artificial Intelligence Journey 23 ноября выступят лучшие по искусственному интеллекту и анализу данных
0
148
13:00 22.11.2022
Иран оснастит свои ВМС беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тысяч км
0
132
12:32 22.11.2022
В Москве выявили 625 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
154
12:20 22.11.2022
Отказ от аккумуляторов китайского производства обойдется Западу в $160 млрд — отчет
0
185

Возврат к списку