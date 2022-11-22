В РФ предлагают упростить порядок приема в вузы
14:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Единая Россия» совместно с Минобрнауки РФ разработала предложения по совершенствованию механизмов приема на программы высшего образования. В частности, предлагается отменить требование предоставлять подлинник аттестата при поступлении в вуз, а также пересмотреть сроки окончания подачи документов для очно-заочной и заочной форм обучения, сообщила во вторник пресс-служба партии.
«Предложения по совершенствованию механизмов приема на программы высшего образования обсуждались на заседании комиссии генсовета „Единой России“ по науке и образованию под председательством руководителя образовательного центра „Сириус“ Елены Шмелевой. Инициативы были разработаны партией вместе с Минобрнауки России», — говорится в сообщении.
В заседании приняли участие представители правительства, Минобрнауки, Минцифры, Рособрнадзора, Совфеда, Госдумы, вузов и школ.
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