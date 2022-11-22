Росатом ждет в начале 2023 года лицензию на размещение первой малой наземной АЭС в России

13:18

Госкорпорация Росатом ожидает в начале 2023 года получения лицензии на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которая будет строиться в Якутии. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

«На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году», – сказал Комаров во вторник на пленарном заседании.

Технические решения, лежащие в основе этой АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200, Росатом будет тиражировать внутри России и предлагать зарубежным заказчикам.