Росатом ждет в начале 2023 года лицензию на размещение первой малой наземной АЭС в России
13:18 22.11.2022
Госкорпорация Росатом ожидает в начале 2023 года получения лицензии на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которая будет строиться в Якутии. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.
«На сегодняшний день уже получено положительное заключение экологической экспертизы, идет процесс проектирования. В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году», – сказал Комаров во вторник на пленарном заседании.
Технические решения, лежащие в основе этой АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200, Росатом будет тиражировать внутри России и предлагать зарубежным заказчикам.
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