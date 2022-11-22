Цена газа растет на заявлении «Газпрома» о возможном снижении транзита через Украину
15:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе подскочила на 2,2% на заявлении «Газпрома» о возможном сокращении транзита через Украину с 28 ноября из-за «оседания» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 282 за 1 тыс. куб. м, или 120,595 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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