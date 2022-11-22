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Все электростанции Украины, за исключением трех АЭС, повреждены — «Укрэнерго»

16:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все украинские электростанции, за исключением трех атомных, повреждены в той или иной степени, сообщил во вторник глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская — прим. ТАСС), расположенных на территории, подконтрольной украинскому правительству, все остальные крупные электростанции были повреждены начиная с 10 октября до настоящего времени», — сказал он на брифинге в национальном медиацентре.

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