Прибыль комплексов при колледжах в РФ пойдет на зарплаты студентов — Минпросвещения
16:12 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создаваемые при колледжах учебно-производственные комплексы откроют производство товаров, прибыль от их реализации пойдет на развитие образовательных организаций и на зарплату студентов. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения во вторник со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал закон, согласно которому при средних специальных учебных заведениях будут создаваться учебно-производственные комплексы. Такие комплексы откроются для практической подготовки студентов, предоставления учащимся и выпускникам временной работы. Там будет вестись деятельность, которая приносит доход и соответствует профилям обучения, она может быть связана с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг.
«Студенты колледжей теперь смогут совмещать учебу с работой, и при получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке. Закон также направлен на повышение финансовой устойчивости самих колледжей, так как на базе учебно-производственных комплексов откроется производство товаров, будут выполняться работы по профилю колледжа, а полученная прибыль пойдет на развитие образовательных организаций и на зарплату студентов», — приводятся слова Кравцова в сообщении.
Министр отметил, что колледжи смогут создавать хозяйственные общества и партнерства в целях практического применения и внедрения результатов интеллектуальной деятельности, в которых смогут работать студенты и выпускники.
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