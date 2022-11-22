Два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе в Белгородской области
16:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Супружеская пара погибла в селе в Белгородской области, где ранее ввели режим ЧС, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
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