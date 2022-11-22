Два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе в Белгородской области

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супружеская пара погибла в селе в Белгородской области, где ранее ввели режим ЧС, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — написал Гладков в своем телеграм-канале.