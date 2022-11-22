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Интересы Украины и Запада не совпадают полностью в отношении Крыма — Politico

17:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интересы Украины и западных стран не совпадают полностью в отношении Крыма. Об этом пишет во вторник газета «Политико», поговорившее с официальными лицами в США.

Ряд чиновников в беседе с изданием выразили опасения относительно возможных последствий при попытке наступления Украины на Крым. По словам газеты, якобы есть вероятность, что российский президент Владимир Путин ответит эскалацией ситуации, а этого не хотят ни американские, ни другие западные официальные лица. «Мы все сильнее ощущаем, что интересы Запада и Украины не совпадают в полной мере по вопросу Крыма», — выражает свое мнение газета.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о якобы готовящемся наступлении на Крым без указания сроков его начала.

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