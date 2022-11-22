Канцелярия президента Польши подтвердила его разговор с российскими пранкерами

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда в день падения ракеты на востоке республики разговаривал с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые тогда позвонили ему от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. Это подтвердила во вторник канцелярия главы польского государства.

«После взрыва ракеты в Пшеводуве во время проходивших контактов с главами государств и правительств дошло до соединения с человеком, выдававшим себя за президента Франции Эмманюэля Макрона. Президент Анджей Дуда по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу», — отмечается в сообщении. «После этого соединения канцелярия президента вместе с соответствующими службами немедленно приступила к выяснению обстоятельств случившегося», — добавили в ведомстве.

На кадрах опубликованной во вторник на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи мнимый Макрон интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать войны с Россией.