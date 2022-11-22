Эрдоган заявил о возможности трансграничной наземной операции

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности проведения в ближайшее время трансграничной наземной операции.

«Мы знаем имена, места и профиль террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией», — сказал турецкий лидер на церемонии открытия плотины в провинции Артвин. Трансляцию вел телеканал ТРТ.