Эрдоган заявил о возможности трансграничной наземной операции
17:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности проведения в ближайшее время трансграничной наземной операции.
«Мы знаем имена, места и профиль террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией», — сказал турецкий лидер на церемонии открытия плотины в провинции Артвин. Трансляцию вел телеканал ТРТ.
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