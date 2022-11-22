Для обеспечения Севморпути необходимо еще 4 мощных атомных ледокола — глава ОСК

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспечение грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) может потребовать строительства еще четырех мощных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом во вторник сообщил журналистам на церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В идеале для Северного морского пути нужно еще четыре (ледокола — прим. ТАСС). Поэтому мы надеемся, что соответствующая контрактация последует достаточно быстро», — сказал Рахманов на церемонии, которая прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора ОСК, всего на данный момент насчитывается пять ледоколов проекта 22220 — головной ледокол «Арктика», первый и второй серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», а также ледоколы «Якутия» и «Чукотка». Строительство двух последних продолжается и идет по графику, отметил Алексей Рахманов.

«Чукотка» на данный момент обеспечена финансированием, все идет в графике, отставания по нашей корабельной работе мы не видим. Надеемся, что и наши поставщики нас не подведут», — сказал генеральный директор ОСК.

Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу Росатома и являются самыми большими и мощными в мире.