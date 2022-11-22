Еврокомиссия предложила потолок цен на газ
20:00 22.11.2022 Источник: РБК
Еврокомиссия предложила установить предел цен на газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу), сообщает Bloomberg.
Вопрос установления лимита обсуждался несколько месяцев, в итоге предложенная величина значительно превышает нынешний уровень цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указывает агентство.
Теперь предложенный лимит должны одобрить национальные европейские правительства. РБК
НОВОСТИ
- 19:20 22.11.2022
- Прокуратура Украины выдвинула обвинение против военных РФ, расстрелянных ВСУ
- 18:40 22.11.2022
- Главной причиной спада экономики в Европе стал не конфликт на Украине - Шольц
- 18:00 22.11.2022
- Для обеспечения Севморпути необходимо еще 4 мощных атомных ледокола — глава ОСК
- 17:32 22.11.2022
- Эрдоган заявил о возможности трансграничной наземной операции
- 17:12 22.11.2022
- Канцелярия президента Польши подтвердила его разговор с российскими пранкерами
- 17:00 22.11.2022
- Интересы Украины и Запада не совпадают полностью в отношении Крыма — Politico
- 16:32 22.11.2022
- Два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе в Белгородской области
- 16:12 22.11.2022
- Прибыль комплексов при колледжах в РФ пойдет на зарплаты студентов — Минпросвещения
- 16:00 22.11.2022
- Все электростанции Украины, за исключением трех АЭС, повреждены — «Укрэнерго»
- 15:32 22.11.2022
- Цена газа растет на заявлении «Газпрома» о возможном снижении транзита через Украину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать