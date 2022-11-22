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НОВОСТИ

Еврокомиссия предложила потолок цен на газ

20:00 22.11.2022 Источник: РБК

Еврокомиссия предложила установить предел цен на газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу), сообщает Bloomberg.

Вопрос установления лимита обсуждался несколько месяцев, в итоге предложенная величина значительно превышает нынешний уровень цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указывает агентство.

Теперь предложенный лимит должны одобрить национальные европейские правительства. РБК

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