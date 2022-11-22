Перебои с электричеством на Украине могут вызвать дефицит продовольствия — портал
22:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на овощи могут вырасти на Украине в декабре на 20% из-за отключений электроэнергии, также прогнозируется дефицит яиц и мяса птицы, сообщил во вторник украинский аналитический портал UBR.
Хранилища овощей нужно отапливать, а некоторые помещения охлаждать, для этого необходимо электричество, но из-за его отключений используются дизельные генераторы, а это в четыре раза дороже, чем при централизованном электроснабжении, пишет портал, ссылаясь на зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.
Также, по информации директора «Союза птицеводов Украины» Сергея Карпенко, постоянные отключения электричества негативно сказываются на работе птицефабрик, увеличивая себестоимость производства и нарушая технологический процесс, а дизельных генераторов не хватает.
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