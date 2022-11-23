Германия до начала СВО предполагала быстрое поражение Украины - Джонсон

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ФРГ до начала российской специальной военной операции рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телекомпании CNN, которое было опубликовано во вторник на ее сайте.

"Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась", - приводит телекомпания слова Джонсона. По словам бывшего британского премьера, представители правительства ФРГ в подкрепление своей позиции называли "ряд весомых экономических причин".

Бывший глава британского правительства отметил также, что власти Франции "до самого последнего момента отрицали" возможность начала вооруженного конфликта. Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, "заявляли, что не смогут поддержать" давление на Москву в силу "огромной зависимости" от российских энергоносителей.