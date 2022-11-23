Компаниям США разрешено участвовать в сделках с нефтью из РФ при соблюдении потолка цен
09:05 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американским физическим и юридическим лицам разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, если она будет закупаться по ценам не выше вводимого потолка стоимости. Об этом говорится в обнародованных во вторник документах Министерства финансов США.
Как сообщают в ведомстве, «американским лицам разрешается оказывать определенные услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, при условии, что российская нефть приобретается по предельной цене или ниже». К такого рода услугам относятся сферы торговли, финансов, перевозки, страхования и возмещения ущерба, таможенной брокерской деятельности, регистрации судов. При этом, как подчеркнули в ведомстве, эти меры не отменяют введенный ранее запрет на ввоз российской нефти в США.
Как отмечает ведомство, «расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену» на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и «быть коммерчески обоснованы». Кроме того, как подчеркивается в документах, после «существенной переработки» российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении.
Данное решение вступает в силу с 5 декабря.
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