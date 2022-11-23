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НОВОСТИ

На въезде в Иерусалим произошел взрыв

09:20 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в среду утром на въезде в Иерусалим, пострадали 7 человек. Об этом сообщила радиостанция «Кан».

По информации израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», в результате инцидента ранения получили 10 человек. Причина взрыва выясняется.

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