На въезде в Иерусалим произошел взрыв

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в среду утром на въезде в Иерусалим, пострадали 7 человек. Об этом сообщила радиостанция «Кан».

По информации израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», в результате инцидента ранения получили 10 человек. Причина взрыва выясняется.