Разминирование территории ЛНР займет годы — Пасечник
09:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) займет годы. Об этом врио главы региона Леонид Пасечник сообщил в интервью «Известиям», опубликованном в среду.
«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», — заявил Пасечник.
Как отметил врио главы республики, сегодня перед властями прежде всего стоит задача разминирования жилых районов, сельскохозяйственных территорий и важных объектов инфраструктуры, как, например, мостов, линий электропередачи и водонапорных станций.
«По информации наших военных, территории, которые заминированы плотнее всего, — это районы неподалеку от российской границы. Это села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР», — указал Пасечник, призвав жителей к бдительности и осторожности.
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