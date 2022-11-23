Разминирование территории ЛНР займет годы — Пасечник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) займет годы. Об этом врио главы региона Леонид Пасечник сообщил в интервью «Известиям», опубликованном в среду.

«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», — заявил Пасечник.

Как отметил врио главы республики, сегодня перед властями прежде всего стоит задача разминирования жилых районов, сельскохозяйственных территорий и важных объектов инфраструктуры, как, например, мостов, линий электропередачи и водонапорных станций.

«По информации наших военных, территории, которые заминированы плотнее всего, — это районы неподалеку от российской границы. Это села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР», — указал Пасечник, призвав жителей к бдительности и осторожности.