В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, погибло около 10 человек

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния). Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

По ее информации, злоумышленник, предположительно, мертв. Правоохранители заявили, что получили сообщения о нескольких погибших и раненых. Информации о точном количестве жертв на данный момент нет.

В то же время сообщается, что количество погибших не превышает 10 человек.