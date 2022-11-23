Максим Орешкин открыл конференцию AI JourneyJ 2022

09:58

Помощник президента РФ Максим Орешкин открыл конференцию AI Journey.

«Такая представительная конференция подтверждает высокий уровень развития технологий со всей России и внимание к ней на всех уровнях: и научного сообщества, и бизнеса, и органов власти, и высшего руководства страны. Понимая важность развития искусственного интеллекта для развития благосостояния наших граждан и суверенитета нашей страны, президент еще в 2019 году издал указ о развитии искусственного интеллекта в России», – сказал он.

Орешкин отметил, что сегодня важно перейти от единичных примеров использования к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере. «Все необходимое для этого уже есть», – сказал он, добавив, что искусственный интеллект может дать важные и значимые результаты для граждан страны.