Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами
10:20 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокопоставленный представитель командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погиб в Сирии в результате взрыва бомбы, заложенной израильскими агентами. Об этом сообщило в среду иранское информационное агентство Мехр со ссылкой на управление по связям с общественностью КСИР.
Полковник Дауд Джафари, отмечает агентство, накануне утром погиб от взрыва бомбы на обочине дороги близ Дамаска.
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