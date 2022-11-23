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НОВОСТИ

Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами

10:20 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленный представитель командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погиб в Сирии в результате взрыва бомбы, заложенной израильскими агентами. Об этом сообщило в среду иранское информационное агентство Мехр со ссылкой на управление по связям с общественностью КСИР.

Полковник Дауд Джафари, отмечает агентство, накануне утром погиб от взрыва бомбы на обочине дороги близ Дамаска.

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