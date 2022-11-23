ООН должна не прятаться за общими фразами, а дать оценку расстрела военных РФ — Захарова

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН следует не прятаться за общими фразами, а дать объективную оценку фактам расстрела пленных российских военнослужащих представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как обратила внимание дипломат, заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак на вопрос о реакции на видео расправы над российскими пленными заявил, что в ООН «обеспокоены любыми нарушениями прав человека вне зависимости от того, кто их совершает». «Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они „за все хорошее против всего плохого“; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам, — заявила Захарова. — Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии»